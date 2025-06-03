Джокович: после победы «ПСЖ» на улицах Парижа творились опасные вещи

Джокович заявил, что на улицах Парижа творились опасные вещи после победы «ПСЖ»

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о беспорядках в Париже, которые произошли после победы французского «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов, передает RT.

«В какой-то момент ситуация стала напряженной, и нам даже советовали не возвращаться в отель. Было уже за полночь, и на улицах творились опасные вещи. Все это происходило прямо вокруг нашего отеля», — сказал Джокович.

В финальной встрече парижане оказались сильнее миланского «Интера». Матч, прошедший на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершился победой команды под руководством Луиса Энрике со счетом 5:0. На 12-й минуте счет в матче открыл Ашраф Хакими, спустя восемь минут Дезире Дуэ увеличил преимущество своей команды. На 62-й минуте Дуэ оформил дубль, на 73-й отличился Хвича Кварацхелия, а на 87-й окончательный счет установил Маюлу.

Вратарь Матвей Сафонов, который перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года, был включен в заявку на матч, однако провел ее на скамейке запасных.

Ранее на стадионе «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы в Лиге чемпионов.