Шахматист Карлсен ударил кулаком по столу после поражения от действующего чемпиона мира

Шахматист Карлсен в гневе ушел от доски после поражения от Доммараджу

Норвежский шахматист Магнус Карлсен после поражения от действующего чемпиона мира 19-летнего Гукеша Доммараджу на турнире Norway Chess 2025 ударил кулаком по столу и покинул зал.

Карлсен должен был одержать победу, но допустил ошибку в середине партии, что и привело к такой бурной реакции.

Доммараджу рассказал, что у него не было бы шансов, если бы не ошибка: «Я проиграл бы эту партию в 99 случаях из 100, однако мне повезло».

1 января Карлсен согласился разделить победу с Яном Непомнящим из России на чемпионате мира по блицу.

Позже пресс-служба Международной шахматной федерации сообщила, что впервые в истории титул чемпиона мира по блицу будет разделен между двумя гроссмейстерами. Решение было подвергнуто критике — к примеру, американский шахматист Ханс Ниманн назвал произошедшее цирком.

С 2013 по 2023 год Карлсен владел шахматной короной. Впоследствии он отказался от защиты титула. Действующим чемпионом мира является 18-летний Гукеш Доммараджу из Индии.

Ранее 14-летний российский шахматист обыграл Карлсена.