Стали известны результаты блица между шахматистами Непомнящим и Карлсеном

Шахматисты Непомнящий и Карлсен разделили I место на чемпионате мира по блицу

Российский шахматист Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен поделили первое место на чемпионате мира по блицу, который завершился в Нью-Йорке. В каждом раунде плей-офф турнира шахматисты играли по четыре партии с контролем времени три минуты на партию и добавлением двух секунд после каждого хода.

В финальном поединке Карлсен одержал победу в первых двух партиях, однако Непомнящий ответил двумя выигрышами подряд. В трех последующих дополнительных партиях была зафиксирована ничья, после чего Карлсен предложил Непомнящему разделить титул чемпиона мира.

Позже пресс-служба Международной шахматной федерации сообщила, что впервые в истории титул чемпиона мира по блицу будет разделен между двумя гроссмейстерами.

За выход в полуфинал турнира боролись следующие пары: Магнус Карлсен и Ханс Ниманн, Ян-Кшиштоф Дуда и Фабио Каруана, а также Уэсли Со и Алиреза Фируджа.

Также на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду), который прошел в декабре 2024 года, весь пьедестал заняли российские шахматисты.

Ранее Карлсен снова пришел в джинсах на матч чемпионата мира по шахматам.