14-летний российский шахматист обыграл Карлсена

14-летний российский шахматист Давид Ахмедов обыграл бывшего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена на онлайн-турнире «Титульный вторник».

Ахмедов и Карлсен встретились во втором туре соревнования, где россиянин, имеющий рейтинг 2368, обыграл норвежца белыми фигурами. Рейтинг Карлсена составляет 2831 пункт, он лидер мирового рейтинга.

Во 2-м туре соревнований россиянин с рейтингом 2368, играя белыми, обошел норвежца.

1 января Карлсен согласился разделить победу с Яном Непомнящим из России на чемпионате мира по блицу.

Позже пресс-служба Международной шахматной федерации сообщила, что впервые в истории титул чемпиона мира по блицу будет разделен между двумя гроссмейстерами. Решение было подвергнуто критике — к примеру, американский шахматист Ханс Ниманн назвал произошедшее цирком.

С 2013 по 2023 год Карлсен владел шахматной короной. Впоследствии он отказался от защиты титула. Действующим чемпионом мира является 18-летний Гукеш Доммараджу из Индии.

Ранее Международная федерация шахмат ответила на критику из-за победы Непомнящего и Карлсена.