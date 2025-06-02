Рублев уступил Синнеру и не смог пробиться в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев не смог пробиться в четвертьфинал «Ролан Гаррос», уступив в матче четвертого круга итальянцу Яннику Синнеру, передает «Советский спорт».

Встреча, которая продолжалась 2 часа 1 минуту завершилась со счетом 6:1, 6:3, 6:4. В четвертьфинале соперником Синнера будет Александр Бублик, выступающий за Казахстан.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее россиянка выбила украинку с «Ролан Гаррос».