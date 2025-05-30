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Россиянка выбила украинку с «Ролан Гаррос»

Россиянка Самсонова в двух сетах обыграла украинку Ястремскую на «Ролан Гаррос»

В матче третьего круга Открытого чемпионата Франции по теннису »Ролан Гаррос — 2025» россиянка Людмила Самсонова переиграла представительницу Украины Диану Ястремскую.

Встреча продлилась 1 час 27 минут и завершилась победой россиянки в двух сетах — 6:3, 6:3. По ходу поединка 18-я ракетка мира сделала две подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и выиграла 67% мячей с первой подачи. Ее соперница по ходу игры исполнила один эйс, совершила четыре двойных ошибки и выиграла 65% мячей с первой подачи.

В матче четвертого круга Самсонова сыграет против Чжэн Циньвэнь из Китая. Игра пройдет 1 июня и начнется в 12:00 по московскому времени.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Андрей Рублев пожаловался на плотный календарь в теннисе.

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