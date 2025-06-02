Сотворить невозможное: Рублев играет с Синнером на «Ролан Гаррос». LIVE

Справился Рублев с обострениями Синнера, забежал под право, обострил, но соперник вытянул, и россиянин ответил в сетку — меньше, брейк-пойнт.
В первом же гейме на подаче Синнера у Рублева был двойной брейк-пойнт, но дальше партия превратилась в кошмар. Чуть под «ноль» не уступил Андрей. 1-0, нужно добавлять.
Мощнеший удар с форхенда от Рублева Синнер встретил кроссом на вылет — меньше, брейк-пойнт и сетбол у Янника!
Синнер выиграл первый мяч на подаче Рублева, но Андрей во втором розыгрыше пошел вперед и отыгрался — 15:15.
Грамотно и точно атаковал итальянец в розыгрыше со второго мяча. Рублев пробил в сетку — 30:40, есть второй брейковый мяч.
Как хорош Андрей в первом гейме! Опять был в атаке и опять забил виннерс форхендом в противоход — 15:40, двойной брейк-пойнт!
А вот на этот раз Синнер после приема соперником второй подачи пробил виннерс обратным кроссом, поймав россиянина на противоходе — 15:15.
Не прошла первая, Рублев агрессивно принял, а уже вторым ударом перевел на вылет по линии — 0:15.
Идет разминка, скоро матч начнется. Ждем упорной борьбы — обычно в противостоянии этих соперников она именно такая. Марат Сафин, работающий в этом сезоне с Рублевым, на трибуне, улыбается.
В этом году итальянец и россиянин не играли друг с другом, а вот в 2024-м встретили трижды. У Синнера две победы, но и Рублев тоже победил. Причем это были встречи на Открытом чемпионате Австралии (Синнер) и двух «Мастерсах» (1-1).
Синнер и Рублев играли друг с другом девять раз, и по личным встречам не все однозначно — итальянец ведет только со счетом 6-3. Причем единственную встречу на «Ролан Гаррос», тоже в четвертом круге, выиграл Рублев. Правда, в 2022 году и отказом. Там соперники обменялись сетами, а в третьем Андрей вел — 2:0.