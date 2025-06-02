На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Сотворить невозможное: Рублев играет с Синнером на «Ролан Гаррос». LIVE

«Ролан Гарро». Четвертый круг. Синнер (Италия) — Рублев (Россия). ОНЛАЙН
close
Fabian Bimmer/Reuters
В матче четвертого круга «Ролан Гаррос» россиянин Андрей Рублев сражается с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:17

Еще одно очко за итальянцем — снова ровно.

22:17

Хорош Рублев в атаке у сетки — больше!

22:16

Аут по длине у итальянца в атаке — ровно.

22:16

Все тащит Синнер — меньше, брейк-пойнт.

22:15

Эйс — ровно.

22:14

Справился Рублев с обострениями Синнера, забежал под право, обострил, но соперник вытянул, и россиянин ответил в сетку — меньше, брейк-пойнт.

22:13

Аут у Андрея в розыгрыше со второй подачи — 40:40.

22:12

Рублев подготовил комбинацию, но с хафкорта пробил с лета в сетку — 40:30.

22:12

А вот тут не справился россиянин — 40:15.

22:11

Отличная подача — 40:0.

22:11

Не попал Синнер в розыгрыше — 30:0.

22:10

Эйс Рублева — 15:0.

22:09

Гейм за итальянцем — 1:1.

22:09

Хороший прием, но и Синнер отлично перевел по линии — 40:0.

22:08

Очень уверенно начал свою подачу Синнер — 30:0.

22:06

Здорово атаковал Рублев, и в итоге Янник не справился — 0:1.

22:06

Удалось Рублеву забежать под форхенд, и он забил обратным кроссом — 40:15.

22:06

А вот тут ошибся Синнер — 30:15.

22:05

Успел добежать, зайти под форхенд и пробить на вылет Синнер — 15:15.

22:04

Рублев начал второй сет подачей на вылет — 15:0.

22:03

В первом же гейме на подаче Синнера у Рублева был двойной брейк-пойнт, но дальше партия превратилась в кошмар. Чуть под «ноль» не уступил Андрей. 1-0, нужно добавлять.

22:02

Эйс закончил первый сет — 6:1.

22:02

Прием в сетку — 40:0, тройной сетбол!

22:01

Аут с приема — 30:0.

22:00

Создал себе хорошую позицию Рублев, но пробил в аут — 15:0.

21:59

Аут с приема — 5:1. Рублев взял свой первый гейм в матче, и Синнер будет подавать на сет.

21:59

Аут с приема — больше.

21:58

Ошибся Синнер, пробив в трос из выгодного положения. И мяч не перевалился — ровно.

21:58

Мощнеший удар с форхенда от Рублева Синнер встретил кроссом на вылет — меньше, брейк-пойнт и сетбол у Янника!

21:57

Два неплохих розыгрыша, но оба остались за итальянцем — 40:40.

21:56

В аут пробил Синнер — 40:15.

21:55

После короткого приема итальянца Андрей легко забил у сетки — 30:15.

21:55

Не прошел у Синнера бэкхенд по линии — 15:15.

21:55

Очень хорош Синнер в атаках с приема — 0:15.

21:53

Аут Рублева заканчивает гейм — 5:0.

21:52

И еще одна ошибка от Рублева — 40:0.

21:52

Прием в аут — 30:0.

21:52

Очередная ошибка Рублева в розыгрыше — 15:0.

21:51

И двойная ошибка — 4:0, Синнер впереди с двумя брейками.

21:50

Сорвал Рублев удар — 15:40, два брейк-пойнта у Синнера.

21:49

Синнер вытащил мощную атаку Рублева, затем классно укоротил и забил следующим ударом — 15:30.

21:49

Прием от Синнера на вылет — 15:15.

21:48

Эйс от Рублева — 15:0.

21:46

И косой эйс — 3:0, пока все геймы за Синнером.

21:45

Очередной удар по линии от Синнера — 40:15.

21:45

Хорошая была возможность у Рублева, но не завершил, выбив соперника с корта — 30:15.

21:44

Очередной блестящий бэкхенд по линии от первой ракетки мира — 15:15.

21:43

Синнер ошибся после отличного кросса Рублева — 0:15.

21:42

Получил Синнер пространство в розыгрыше и легко забил на вылет — 2:0! Первый брейк в матче.

21:42

Два подряд розыгрыша забрал итальянец — 30:40, брейк-пойнт.

21:41

Очко с подачи — 30:15.

21:40

Синнер выиграл первый мяч на подаче Рублева, но Андрей во втором розыгрыше пошел вперед и отыгрался — 15:15.

21:37

Больше не дал слабины Янник, забрав еще два очка с подач — 1:0.

21:36

Отыгрался Синнер — 40:40.

21:35

Грамотно и точно атаковал итальянец в розыгрыше со второго мяча. Рублев пробил в сетку — 30:40, есть второй брейковый мяч.

21:34

Как хорош Андрей в первом гейме! Опять был в атаке и опять забил виннерс форхендом в противоход — 15:40, двойной брейк-пойнт!

21:33

И снова виннерс, и снова от Рублева. Шикарно пробил в противоход справа — 15:30.

21:33

А вот на этот раз Синнер после приема соперником второй подачи пробил виннерс обратным кроссом, поймав россиянина на противоходе — 15:15.

21:32

Не прошла первая, Рублев агрессивно принял, а уже вторым ударом перевел на вылет по линии — 0:15.

21:31

Матч начинается. Янник Синнер выходит на подачу.

21:29

Синнера, кстати, тоже тренирует знаменитый в прошлом теннисист — Даррен Кэйхилл из Австралии.

21:26

Идет разминка, скоро матч начнется. Ждем упорной борьбы — обычно в противостоянии этих соперников она именно такая. Марат Сафин, работающий в этом сезоне с Рублевым, на трибуне, улыбается.

21:23

В этом году итальянец и россиянин не играли друг с другом, а вот в 2024-м встретили трижды. У Синнера две победы, но и Рублев тоже победил. Причем это были встречи на Открытом чемпионате Австралии (Синнер) и двух «Мастерсах» (1-1).

21:20

Синнер и Рублев играли друг с другом девять раз, и по личным встречам не все однозначно — итальянец ведет только со счетом 6-3. Причем единственную встречу на «Ролан Гаррос», тоже в четвертом круге, выиграл Рублев. Правда, в 2022 году и отказом. Там соперники обменялись сетами, а в третьем Андрей вел — 2:0.

21:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертом круге «Ролан Гаррос» встречаются итальянец Янник Синнер и россиянин Андрей Рублев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Комментарии
Картина дня
«Совсем не ультиматум»: Россия представила полный текст меморандума по урегулированию
Представлены основные положения меморандума РФ по урегулированию конфликта
Турция может провести встречу Путина и Зеленского. Военная операция, день 1195-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1195-й день
«Передаем 6000 замороженных тел». О чем Россия и Украина договорились на второй встрече
Мединский: Москва и Киев проведут самый масштабный обмен пленными
Семилетний мальчик умер в детском саду во время тихого часа
Американский журналист попросил у Мединского интервью, но передумал и ушел
Фидан сообщил, когда РФ и Украина начнут работу над меморандумами на техническом уровне
В США назвали переговоры в Стамбуле тактической победой России
Новости и материалы
Ученые пришли к неожиданным выводам о риске деменции для современных поколений
Вратарь, получивший норвежский паспорт, хочет играть за сборную России
Российское СМИ удалило статью о военных аэродромах после удара ВСУ
Мединский анонсировал воссоединение 10 детей со своими родителями
В Белом доме заявили о готовности Трампа к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским
В Подмосковье иномарка влетела в фонтан возле городской администрации
Мединский перечислил страны, помогающие воссоединять детей с семьями
Ученые пересмотрели судьбу Млечного Пути
Мединский подтвердил свою встречу с Умеровым до начала переговоров делегаций в Стамбуле
Найдена причина агрессивности рака простаты
Стало известно условие для 30-дневного перемирия по меморандуму РФ
Футболист «Локомотива» подпишет контракт с европейским клубом
«Я ее хотел»: Дэнни ДеВито о съемках с «Женщиной-кошкой» Пфайффер
Российская делегация покинула Стамбул
Фидан оценил итоги переговоров России и Украины в Стамбуле
«Все спускал на алкоголь и казино»: Наталья Штурм о бывшем муже
Российский журналист: Ротенберг — человек, решивший, что он тренер
Девять раз судимый житель Гатчины пытался ограбить магазин с ножом
Все новости
«Выбить поддержку»: семья мигрантов из Мытищ требует вернуть жилищный сертификат на 24 млн рублей
В Мытищах семья мигрантов через суд хочет вернуть жилищный сертификат на 24 млн
Зеленский назвал представителей делегации РФ идиотами
В Белом доме рассказали о реакции Трампа на украинские удары по авиации РФ
Диджей с Украины и жена-ведьма: что известно о владельце фур, из которых стартовали дроны ВСУ
Владелец фуры с дронами Тимофеев сбежал вместе с женой после атаки БПЛА
«Должны были выступать лучше»: СКА уволил Ротенберга и назначил Ларионова
Ротенберг выразил надежду, что СКА останется в лидерах КХЛ после его ухода
«Смертей было бы больше»: жена машиниста брянского поезда рассказала, как он спас сотни людей
Жена машиниста брянского поезда сообщила, что он вовремя затормозил и спас людей
Встреча во дворце: второй раунд переговоров РФ и Украины
В Госдуме ответили на предложение Умерова о встрече России и Украины в июне
Русский «Медведь» Ту-95МС. История создания и характеристики стратегического бомбардировщика
Что представляет собой самолет-ракетоносец Ту-95МС
«Зарница 2.0»: что это за игра и как принять в ней участие
Как попасть на «Зарницу» и почему советская игра стала популярной у современных школьников
Под следствием в России: что известно о новом президенте Польши Навроцком
Conversation: Польша может остановить поддержку Киева после победы Навроцкого
День Арафа 2025: когда он наступит и почему для мусульман это «самый ценный день в году»
Как подготовиться ко Дню Арафа, что можно и нельзя делать в этот священный период
Кидали камни, стреляли из ружей: как в Иркутской области сбивали украинские дроны
Водитель фуры Мацкевич рассказал, как кидал камни по дронам в Иркутской области
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами