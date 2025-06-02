Экс-футболист призвал «Акрон» повысить Дзюбе зарплату

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников заявил, что тольяттинский «Акрон» должен повысить зарплату форварду Артему Дзюбе, передает Legalbet.

«С приходом Артема к «Акрону» было совсем другое внимание. Он добавил много медийности. Раньше команду никто не знал. В игровом плане — это лидер. Только благодаря Дзюбе команда заработала много очков. Должно быть повышение зарплаты», — заявил Сенников.

1 июня «Акрон» объявил о продлении контракта с Дзюбой до конца сезона-2025/26.

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче РПЛ, опередив по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Дзюба забивал в РПЛ, Кубке России, Суперкубке России, Евро, чемпионате мира, Лиге наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента.

Ранее агент Дзюбы заявил, что футболистом интересовались за границей.