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Армения готовится принять Кубок мира по самбо

В Армении состоится Кубок мира по самбо
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Пресс-служба Международной федерации самбо

Кубок мира по самбо на призы президента Национального олимпийского комитета Армении Гагика Царукяна пройдет 7-8 июня в Ереване, сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (ФИАС).

На соревнованиях, генеральным партнером которых выступит «Роснефть», а официальным — банк ВТБ, будут разыграны медали по спортивному и боевому самбо. Спортсмены выступят в 28 весовых категориях.

«Кубок мира в Ереване станет одним из главных событий в календаре международного самбо в этом году. Мы уверены, что турнир пройдет на высочайшем уровне», — сказал президент ФИАС Василий Шестаков.

На чемпионате мира 2024 года российская команда завоевала 26 медалей (16-5-5) и выиграла общий зачет. Спортсмены из России, Белоруссии и Франции, согласно решению ФИАС, выступали на турнире в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, где пройдет следующий чемпионат мира по самбо.

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