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18-летняя Андреева и сменившая гражданство Касаткина обнялись перед матчем «Ролан Гаррос»

Теннисистки Андреева и Касаткина обнялись перед матчем на «Ролан Гаррос»
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rolandgarros/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева и Дарья Касаткина, которая в 2025 году сменила российское гражданство на австралийское, обнялись перед матчем Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Об этом рассказала пресс-служба турнира в социальных сетях.

Спортсменки тепло поприветствовали друг друга в разминочной зоне.

Поединок между спортсменками состоится 2 июня, ориентировочное время начала — 12:00 по московскому времени. Спортсменки всего раз встречались на корте, победу одержала Касаткина.

О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно в ночь на 29 марта. Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе со Шнайдер она добралась до финала турнира. Мирра является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

Ранее Касаткина в шутку заявила, что ненавидит Андрееву.

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