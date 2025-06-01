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Мостовой заявил, что у него была мысль извиниться за скандальную кричалку про «Спартак»

Футболист «Зенита» о кричалке про «Спартак»: была мысль извиниться
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Алексей Даничев/РИА Новости

Нападающий петербургского «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что он хотел извиниться за кричалку в адрес московского «Спартака», которую он произнес на трибуне «Газпром Арены» во время гала-матча, передает «Чемпионат».

«Была мысль за все извиниться. Нет неуважения к «Спартаку». Я не видел, что меня снимают. Хотел просто завести фанатов. Это было необдуманное решение. Для меня это веселая ситуация», — сказал Мостовой.

В рамках матча легенд встречались санкт-петербургский «Зенит» и ленинградский «Зенит». Футболисты сыграли два тайма по 35 минут, победа досталась санкт-петербургской команде со счетом 3:1.

Счет в матче открыл Александр Кержаков на 5-й минуте, следом на 24-й минуте отличился Андрей Аршавин. На 30-й минуте за санкт-петербургскую команду забил Александр Анюков. Единственный гол ленинградского «Зенита» оформил Павел Погребняк, который реализовал пенальти на 66-й минуте.

Ранее в «Зените» отреагировали на возможное назначение Валерия Карпина в московское «Динамо».

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