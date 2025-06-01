В «Зените» отреагировали на возможное назначение Карпина в «Динамо»

Мостовой о Карпине в «Динамо»: будет еще один сильный конкурент

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой заявил, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет еще один сильный конкурент, если Валерий Карпин возглавит московское «Динамо», передает Sport24.

«Если Карпин возглавит «Динамо», будет еще один сильный конкурент», — сказал Мостовой.

С 2021 года Карпин возглавляет сборную России.

6 июня в «Лужниках» пройдет товарищеский матч между сборными России и Нигерии. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее российский журналист заявил, что слова Карпина вызывают у него недоумение.