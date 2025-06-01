Названы претенденты на чемпионство в новом сезоне РПЛ

Московский ЦСКА после победы в Кубке России будет в числе претендентов на титул чемпиона страны в новом розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ), как и ряд других команд. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин.

«Любая команда из первой пятерки будет стремиться к чемпионству. Сейчас говорить рано: впереди будет подготовительный период, селекционная работа. И только после этого можно будет рассуждать о претензиях той или иной команды. Будет другой чемпионат, другая подготовка, в командах будут большие изменения, Так что я бы не стал говорить, кто может бороться за титул. тем более, из год в год это одни и те же: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА. «Краснодар», естественно. Думаю, так будет и в новом сезоне», — считает Балахнин.

ЦСКА в Суперфинале Кубка России обыграл «Ростов». Основное время матча завершилось со счетом 0:0. При этом на 9-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков отправил мяч в сетку ворот «Ростова», но гол после шестиминутного просмотра повтора арбитрами был отменен из-за офсайда у Мойзеса. В серии пенальти армейцы оказались точнее — 4:3. В составе красно-синих не реализовал попытку Игорь Дивеев, а у «Ростова» не забили Хорен Байрамян и Алексей Сутормин. Байрамян попал в штангу, а удар Сутормина парировал Акинфеев, и этот сейв оказался для ЦСКА победным. Армейцы в девятый раз завоевали Кубок страны.

Ранее ветеран ЦСКА Новиков заявил, что «Ростов» будет достоин бороться за самые высокие места в РПЛ.