Ветеран ЦСКА: «Ростов» будет достоин бороться за самые высокие места в РПЛ

«Ростов» в будущем будет достоин борьбы за самые высокие места в Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил бывший вратарь ЦСКА и сборной СССР Валерий Новиков, подводя итоги Суперфинала Кубка России, где армейцы обыграли ростовчан в серии пенальти.

«Ростов» — команда очень перспективная во всех отношениях. Она и в чемпионате России достойна большего. Дошла до финала Кубка, очень здорово и грамотно сыграла перед этим со «Спартаком». И в Суперфинале ростовчане очень достойно выглядели. Это очень хорошая команда, думаю, что у них все впереди, и они будут достойны чемпионате России бороться за самые высокие места», — убежден Новиков.

Основное время Суперфинала Кубка России завершилось со счетом 0:0. При этом на 9-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков отправил мяч в сетку ворот «Ростова», но гол после шестиминутного просмотра повтора арбитрами был отменен из-за офсайда у Мойзеса. В серии пенальти армейцы оказались точнее — 4:3. В составе красно-синих не реализовал попытку Игорь Дивеев, а у «Ростова» не забили Хорен Байрамян и Алексей Сутормин. Байрамян попал в штангу, а удар Сутормина парировал Акинфеев, и этот сейв оказался для ЦСКА победным. Армейцы в девятый раз завоевали Кубок страны.

Ранее прошедший сезон назвали добротным для «Ростова».