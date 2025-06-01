Стало известно, завершит ли Акинфеев карьеру после победы в Кубке России

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что вратарь клуба Игорь Акинфеев будет играть за клуб в сезоне-2025/26, передает «Чемпионат».

«Точно можно сказать, что Игорь будет играть ещё сезон. А там, как захочет сам, насколько позволит физическое состояние. Слава богу, никаких проблем нет», — сказал Бабаев.

В активе Акинфеева шесть побед в Российской премьер-лиге (РПЛ), восемь побед в Кубке России, семь раз Акинфеев выигрывал Суперкубок России, а также он становился обладателем Кубка УЕФА.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) ЦСКА занял третье место, набрав 59 очков. «Ростов» расположился на восьмой строчке, набрав 39 баллов. Краснодар» обыграл московское «Динамо» 3:0 в последнем туре РПЛ, обошел «Зенит» на один балл и завоевал первый в истории клуба чемпионский титул.

Ранее Акинфеев стал самым титулованным футболистом в истории российского футбола.