Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал самым титулованным футболистом в истории Российского футбола, выиграв 22-й трофей в истории.

Вратарь красно-синих 1 июня стал обладателем Кубка России. ЦСКА в Суперфинале обыграл в серии пенальти «Ростов».

В активе Акинфеева шесть побед в Российской премьер-лиге (РПЛ), восемь побед в Кубке России, семь раз Акинфеев выигрывал Суперкубок России, а также он становился обладателем Кубка УЕФА.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) ЦСКА занял третье место, набрав 59 очков. «Ростов» расположился на восьмой строчке, набрав 39 баллов. Краснодар» обыграл московское «Динамо» 3:0 в последнем туре РПЛ, обошел «Зенит» на один балл и завоевал первый в истории клуба чемпионский титул.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее знаменитый итальянский вратарь рассказал об интересе европейских клубов к Акинфееву.