Фигуристка Медведева ответила на вопрос, как она справлялась со стрессом в спорте

Фигуристка Медведева: в спорте не было времени прожить стресс

Экс-фигуристка Евгения Медведева заявила, что в спорте у нее не было времени прожить стресс, передает «Матч ТВ».

«В спорте не было времени прожить этот стресс. Можешь полчаса погрустить, поспать — и дальше работать. Хорошие эмоции — это ведь тоже стресс для организма. Тебя постоянно качает туда‑сюда», — сказала Медведева.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Ранее Медведева рассказала, что ее вдохновляет.