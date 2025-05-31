Фигуристка Медведева рассказала, что ее вдохновляет

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что ее вдохновляет вкусная еда, передает Sport24.

«Что меня вдохновляет вне катка? Вкусная еда. Любимая кухня? Русская. Борщ. Причем, с полным набором — хлеб, лук, сальце. Также мне нравится итальянская и японская», — сказала Медведева.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Ранее Медведева рассказала, кем могла бы стать, если бы не фигурное катание.