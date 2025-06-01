Победитель Олимпиады в составе сборной России впал в депрессию после Игр

Российский сноубордист Вик Уайлд заявил, что впал в депрессию после победы на Олимпиаде в Сочи, передает «ВсеПроСпорт».

«Чем дальше я продвигался по своему пути, тем больше чувствовал, что спорт загрязнен. После Сочи мне пришлось пойти на моральные компромиссы, и вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, я впал в депрессию», — сказал Уайлд.

Уайлд родился в штате Вашингтон. Он выступал 11 сезонов за сборную США, но решил сменить гражданство на российское после того, как женился на российской сноубордистке Алене Заварзиной. 21 декабря 2012 года он дебютировал на этапах Кубка мира за сборную России.

В 2014 году на Олимпиаде в Сочи Уайлд завоевал две золотые медали. В 2022 году Уайлд добавил в копилку олимпийскую бронзу. Сразу после Игр он объявил о завершении карьеры.

10 февраля 2024 года Уайлд заявил, что у него украли почти все связанное с ОИ-2014 в Сочи.

Ранее российской олимпийской чемпионке вставили два винта в кость из-за травм.