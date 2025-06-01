Экс-футболист «Спартака»: в игре команды есть недосказанность

Экс-футболист Бояринцев заявил, что в игре «Спартака» есть недосказанность

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что в игре команды есть недосказанность, передает «Чемпионат».

«Сложно их оценивать сейчас. Команда похожа на ту, что была при Абаскале. Могут выдать четыре-пять ярких матчей, а потом провалиться. Есть какая-то недосказанность. Работу Станковича оценить сложно», — сказал Бояринцев.

Деян Станкович возглавил московский клуб летом 2024 года. 25 мая было объявлено о продлении рабочего соглашения. Новый контракт Станковича со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.

Ранее атаку «Спартака» подвергли критике.