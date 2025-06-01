Российский голкипер хочет как можно скорее получить гражданство Норвегии

Российский голкипер норвежского клуба «Буде-Глимт» Никита Хайкин рассказал, что ему предстоит сдать несколько тестов для получения гражданства Норвегии. Его слова приводит TV 2.

«Очень уважаю и люблю Норвегию. Насколько я близок к получению гражданства? Надеюсь, это скоро случится. Ожидаю новостей в ближайшее время и хотел бы, чтобы это произошло как можно скорее. Я активно работаю над изучением языка, это моя цель. В то же время я должен собрать все необходимые документы», — заявил он.

3 мая сообщалось, что Хайкин проходит процедуру получения норвежского паспорта.

27-летний россиянин стал игроком «Буде-Глимт» в марте 2019 года. В составе клуба он дважды становился чемпионом Норвегии.

До этого Хайкин успел поиграть в чемпионате Израиля. В октябре 2021 года Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. Пока на его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

В 2023 году голкипер подписал контракт с английским «Бристоль Сити», но покинул клуб в марте, не сыграв ни одного матча.

Ранее в сборной России отреагировали на то, что российский вратарь оформляет гражданство Норвегии.