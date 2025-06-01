«Психологически тяжелее»: экс-игрок ЦСКА дал прогноз на финал Кубка России

Экс-игрок Масалитин о Кубке России: «Ростов» может собраться и выиграть у ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что дает 75 процентов на победу армейского клуба в суперфинале Кубка России с «Ростовом», а также рассказал, в чем видит шансы ростовской команды. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Они не фавориты. Если проиграют – никто не упрекнет. Они и так уже герои в Ростове. Если победят – станут супергероями. У южан в этом сезоне были свои сложности: они потеряли Карпина, была неудобная логистика. Они могут собраться и завоевать кубок. А ЦСКА надо доказывать. Это психологически тяжелее», — заявил он.

Встреча состоится 1 июня на стадионе «Лужники». Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

«Ростов» по итогам сезона-2024/25 завершил сезон на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата. ЦСКА выиграл бронзовые награды.

Чемпионом России стал «Краснодар». В заключительном матче турнира «Краснодар» обыграл на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти. Второе место занял петербургский «Зенит», отстав от «Краснодара» на одно очко.

Ранее Юрий Семин назвал главный фактор для победы в Кубке России.