Семин назвал главный фактор для победы в Кубке России

Тренер Семин о финале Кубка России: кто более хладнокровен, тот и выиграет

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не ждет много голов в суперфинале Кубке России, где встретятся московский ЦСКА и «Ростов». Его слова приводит Sport24.

«Кто более сконцентрирован, лучше подготовлен, более хладнокровен, тот и выиграет. <...> Один из факторов, кто больше борьбы выиграет, тот победит. Много единоборств, которых надо выигрывать. ЦСКА, на мой взгляд, лучше играет в обороне. А «Ростов» достаточно неплохо в последних матчах проводил атакующие действия», — заявил Семин.

Встреча состоится 1 июня на стадионе «Лужники». Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

«Ростов» по итогам сезона-2024/25 завершил сезон на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата. ЦСКА выиграл бронзовые награды.

Чемпионом России стал «Краснодар». В заключительном матче турнира «Краснодар» обыграл на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти. Второе место занял петербургский «Зенит», отстав от «Краснодара» на одно очко.

Ранее экс-футболист ЦСКА назвал фаворита Суперфинала Кубка России с «Ростовом».