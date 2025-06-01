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УЕФА начал расследование в отношении «ПСЖ» после победы в Лиге чемпионов

L'Equipe: УЕФА расследует инцидент с выходом фанатов на поле после финала ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении французского «Пари Сен-Жермен» после финала Лиги чемпионов, в котором парижане обыграли миланский «Интер». Об этом сообщает издание L'Equipe.

Матч, прошедший на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершился победой команды под руководством Луиса Энрике со счетом 5:0. После завершения поединка несколько сотен фанатов французского клуба прорвали оцепление службы безопасности арены и выбежали на поле, чтобы отпраздновать победу. Из-за этого футболисты были вынуждены уйти в раздевалку.

В УЕФА подобное расценили как нарушение регламента. Также в деле будут учтено то, что фанаты использовали пиротехнические средства и вывешивали политические баннеры.

УЕФА может применить санкции и к миланской команде из-за того, что до игры в Мюнхене были зафиксированы столкновения болельщиков. По правилам дисциплинарного кодекса УЕФА, клубы несут ответственность за поведение фанатов на территории возле арены как до, так и после игры.

Ранее стало известно, сколько «ПСЖ» получит за победу в Лиге чемпионов.

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