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«Повел себя как свинья»: российский журналист пожаловался на Сафонова

Журналист Рабинер раскритиковал Сафонова за отказ общаться с российской прессой
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Angelika Warmuth/Reuters

Известный российский журналист и писатель Игорь Рабинер в своем Telegram-канале подверг критике российского голкипера французского «ПСЖ» Матвея Сафонова, который не стал разговаривать с представителями российской прессы после финала Лиги чемпионов.

«Кто я такой? Человек. Из его страны. Который ждал лично его два с половиной часа по жаре в микст-зоне и порой был близок к обмороку. И подойти на две-три минуты просто из уважения к людям, которые ждали лично его, и он это прекрасно понимал, — ничего бы от него не отвалилось. Он повел себя как свинья», — написал Рабинер в одном из комментариев.

Комментарий Рабинера, который был оставлен под его постом, был изменен, как и первоначальная публикация. Изначальный комментарий приводит Sport24.

При этом Сафонов дал интервью для Okko — эксклюзивному вещателю Лиги чемпионов на территории России. После игры на поле он поговорил с Романом Гутцайтом и ответил на его вопросы. Указанный Рабинером эпизод произошел в микст-зоне.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил итальянский «Интер». Поединок, который состоялся на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершился победой команды под руководством Луиса Энрике со счетом 5:0. Сафонов попал в заявку команды на матч, однако на поле не вышел.

Ранее Сафонов получил синяк во время празднования победы в Лиге чемпионов.

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