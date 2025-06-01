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Хабиб на видео пошутил над тренером «ПСЖ» с победой в ЛЧ, упомянув «Реал»

Нурмагомедов поздравил тренера «ПСЖ» Энрике в ЛЧ с упоминанием «Реала»

Российский боец, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поздравил главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике с победой в Лиге чемпионов прямо на поле после матча, упомянув мадридский «Реал».

«Так, давай, раз, два, три — Hala Madrid!» — сказал Нурмагомедов, пытаясь вместе с тренером произнести кричалку, но тот только рассмеялся.

В финальной встрече парижане оказались сильнее миланского «Интера». Матч, прошедший на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершился победой команды под руководством Луиса Энрике со счетом 5:0.

Благодаря этой победе «Пари Сен-Жермен» получил право сыграть в Суперкубке Европы против лондонского «Тоттенхэма», который 21 мая стал победителем финала Лиги Европы, обыграв с минимальным счетом «Манчестер Юнайтед» (1:0). Игра пройдет в итальянском Удине на стадионе «Дачия Арена» 13 августа 2025 года.

Нурмагомедов — давний болельщик мадридского «Реала». Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Ранее голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов выложил фото с супругой и золотыми медалями Лиги чемпионов.

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