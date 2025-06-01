Овечкин показал, как смотрел финал Лиги чемпионов

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на своей странице в социальных сетях опубликовал фотографию с просмотра финала Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и итальянским «Интером».

На кадре Овечкин позирует вместе с с президентом Российской федерации баскетбола (РФБ) Андреем Кириленко.

Матч, прошедший на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершился победой команды под руководством Луиса Энрике со счетом 5:0. На 12-й минуте счет в матче открыл Ашраф Хакими, спустя восемь минут Дезире Дуэ увеличил преимущество своей команды. На 62-й минуте Дуэ оформил дубль, на 73-й отличился Хвича Кварацхелия, а на 87-й окончательный счет установил Маюлу.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов был включен в заявку на матч, однако провел ее на скамейке запасных.

Благодаря этой победе «Пари Сен-Жермен» получил право сыграть в Суперкубке Европы против лондонского «Тоттенхэма», который 21 мая стал победителем финала Лиги Европы, обыграв с минимальным счетом «Манчестер Юнайтед» (1:0). Игра пройдет в итальянском Удине на стадионе «Дачия Арена» 13 августа 2025 года.

Ранее российский журналист пожаловался на Сафонова.