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Фигуристка Медведева рассказала, кем могла бы стать, если бы не фигурное катание

Фигуристка Медведева заявила, что могла бы стать художником
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Алексей Майшев/РИА Новости

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, что могла бы стать художником, передает Sport24.

«Если бы не фигурное катание, то, возможно, я была бы художником. Выбрала бы творческую профессию. У меня в семье несколько поколений художников, в том числе и мама, бабушкины племянники, братья, сестры», — сказала Медведева.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Ранее Медведева объяснила резкую смену имиджа.

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