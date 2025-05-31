Фигуристка Медведева рассказала, кем могла бы стать, если бы не фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, что могла бы стать художником, передает Sport24.

«Если бы не фигурное катание, то, возможно, я была бы художником. Выбрала бы творческую профессию. У меня в семье несколько поколений художников, в том числе и мама, бабушкины племянники, братья, сестры», — сказала Медведева.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Ранее Медведева объяснила резкую смену имиджа.