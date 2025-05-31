Иностранный футболист рассказал, за кого будет болеть в Суперфинале Кубка России

Футболист Нобоа будет болеть за «Ростов» в Суперфинале Кубка России

Футболист Кристиан Нобоа заявил, что будет болеть за «Ростов» в Суперфинале Кубка России с московским ЦСКА, передает «Чемпионат».

«Я, конечно, очень хочу, чтобы победил «Ростов». Провел прекрасное время там. Буду поддерживать команду в «Лужниках» 1 июня», — сказал Нобоа.

Встреча состоится 1 июня на стадионе «Лужники». Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

«Ростов» по итогам сезона-2024/25 завершил сезон на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата. ЦСКА выиграл бронзовые награды.

Чемпионом России стал «Краснодар». В заключительном матче турнира «Краснодар» обыграл на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти. Второе место занял петербургский «Зенит», отстав от «Краснодара» на одно очко.

Ранее Игорь Акинфеев ответил на вопрос о наставлениях молодым игрокам перед Суперфиналом Кубка России.