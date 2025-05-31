Акинфеев ответил на вопрос о наставлениях молодым игрокам перед Суперфиналом Кубка России

Акинфеев: перед Суперфиналом Кубка России не даю наставлений молодым игрокам

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не дает никаких наставлений молодым игрокам клуба перед Суперфиналом Кубка России с «Ростовом», передает Sport24.

«Никаких наставлений молодежи не могу давать. Они должны осознавать, что это — самый главный матч для них на данный момент», — сказал Акинфеев.

Встреча состоится 1 июня на стадионе «Лужники». Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

«Ростов» по итогам сезона-2024/25 завершил сезон на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата. ЦСКА выиграл бронзовые награды.

Чемпионом России стал «Краснодар». В заключительном матче турнира «Краснодар» обыграл на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти. Второе место занял петербургский «Зенит», отстав от «Краснодара» на одно очко.

Ранее бывший тренер ЦСКА заявил, что не будет болеть за команду в Суперфинале Кубка России.