«Не бойтесь, режьте»: Медведева объяснила резкую смену имиджа

Двукратная серебряная медалистка зимних Олимпийских игр — 2018 в женском одиночном катании Евгения Медведева в шоу «Каток» на YouTube призналась, что решение отрезать длинные волосы под каре было взвешенным.

«Я долго искала мастера, я долго вынашивала эту идею. Я знала, что в какой-то момент реально сильно коротко постригусь. Для меня это сильно коротко. И я знала, что мне будет очень хорошо. Но мне нужен был хороший мастер. Я его нашла, пошла, постриглась. Вот так! Девочки, каре — это новый тренд сезона! Не бойтесь — режьте», — заявила она.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Ранее Медведева сравнила заработок во время карьеры и после.