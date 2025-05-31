Экс-голкипер «Интера» назвал Сафонова хорошим вратарем

Бывший голкипер итальянского «Интера» Себастьен Фрей назвал Матвея Сафонова, выступающего за французский «ПСЖ», хорошим вратарем, передает «Чемпионат».

«Знаю ли я Сафонова? Только имя. Но говорят, что он хороший вратарь, поэтому я желаю ему всего наилучшего в международной карьере», — сказал Фрей.

Парижане в полуфинале Лиги чемпионов выбили из борьбы «Арсенал». Первая встреча «команд, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Для «ПСЖ» эта победа над «канонирами» стала первой в истории. В ответной игре команда из столицы Франции забила дважды — отличились Фабиан Руис и Ашраф Хакими. Лондонцы сумели ответить лишь одним голом, автором которого стал Букайо Сака.

В финале «ПСЖ» сыграет с миланским «Интером». Итальянская команда в драматичном противостоянии вырвала победу над «Барселоной» благодаря голу в дополнительное время. Ответный матч завершился со счетом 4:3 в пользу «нерадзурри».

Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене.

Ранее экс-голкипер «Локомотива» рассказал, сможет ли Сафонов стать первым номером в «ПСЖ».