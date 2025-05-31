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Бывший тренер ЦСКА не будет болеть за команду в Суперфинале Кубка России

Экс-тренер ЦСКА Федотов не будет болеть за команду в Суперфинале Кубка России
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший тренер московского ЦСКА Владимир Федотов заявил, что не будет болеть за команду в Суперфинале Кубка России с «Ростовом», передает Sport24.

«За кого я буду болеть? Буду в нейтральном статусе — за красивый результативный футбол», — сказал Федотов.

Федотов был уволен из ЦСКА в начале июня 2024 года.

Встреча состоится 1 июня на стадионе «Лужники». Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

«Ростов» по итогам сезона-2024/25 завершил сезон на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата. ЦСКА выиграл бронзовые награды.

Чемпионом России стал «Краснодар». В заключительном матче турнира «Краснодар» обыграл на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти. Второе место занял петербургский «Зенит», отстав от «Краснодара» на одно очко.

Ранее был назван судья Суперфинала Кубка России «Ростов» — ЦСКА.

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