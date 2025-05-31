Назван судья Суперфинала Кубка России «Ростов» — ЦСКА

Главным судьей Суперфинала Кубка России между «Ростовом» и московским ЦСКА назначен Кирилл Левников, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Его ассистентами назначены Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин. Виталий Мешков будет отвечать за VAR. Его помощниками будет Андрей Фисенко.

Встреча состоится 1 июня на стадионе «Лужники». Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

«Ростов» по итогам сезона-2024/25 завершил сезон на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата. ЦСКА выиграл бронзовые награды.

Чемпионом России стал «Краснодар». В заключительном матче турнира «Краснодар» обыграл на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти. Второе место занял петербургский «Зенит», отстав от «Краснодара» на одно очко.

Ранее стало известно, кто споет гимн на финале Кубка России.