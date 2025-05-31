Мостовой ответил на вопрос, за кого он будет болеть в финале Лиги чемпионов

Мостовой: в финале Лиги чемпионов буду за футбол

Бывший футболист Александр Мостовой заявил, что в финале Лиги чемпионов между миланским «Интером» и французским «ПСЖ» будет болеть за футбол, передает «Чемпионат».

«В финале Лиги чемпионов буду за футбол! Та команда, за которую я болел в этом турнире, к сожалению, вылетела — это «Барселона». Поэтому буду просто наслаждаться финалом», — сказал Мостовой.

Парижане в полуфинале Лиги чемпионов выбили из борьбы «Арсенал». Первая встреча «команд, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Для «ПСЖ» эта победа над «канонирами» стала первой в истории. В ответной игре команда из столицы Франции забила дважды — отличились Фабиан Руис и Ашраф Хакими. Лондонцы сумели ответить лишь одним голом, автором которого стал Букайо Сака.

Итальянская команда в драматичном противостоянии вырвала победу над «Барселоной» благодаря голу в дополнительное время. Ответный матч завершился со счетом 4:3 в пользу «нерадзурри».

Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене.

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