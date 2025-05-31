Дзюба назвал фаворита финала Лиги чемпионов

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил в своем Telegram-канале, что миланский «Интер» является фаворитом финала Лиги чемпионов против французского «ПСЖ».

«Для меня фаворит в этом матче с небольшим перевесом — это «Интер». Думаю, что «Интер» сможет победить, и с атакой Мартинес — Тюрам должны в атаке каждый раз создавать проблемы для «ПСЖ», — сказал Дзюба.

Парижане в полуфинале Лиги чемпионов выбили из борьбы «Арсенал». Первая встреча «команд, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Для «ПСЖ» эта победа над «канонирами» стала первой в истории. В ответной игре команда из столицы Франции забила дважды — отличились Фабиан Руис и Ашраф Хакими. Лондонцы сумели ответить лишь одним голом, автором которого стал Букайо Сака.

В финале «ПСЖ» сыграет с миланским «Интером». Итальянская команда в драматичном противостоянии вырвала победу над «Барселоной» благодаря голу в дополнительное время. Ответный матч завершился со счетом 4:3 в пользу «нерадзурри».

Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене.

Ранее россияне назвали «ПСЖ» фаворитом финала Лиги чемпионов УЕФА.