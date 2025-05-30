«Издевательство над спортом»: олимпийский чемпион о Дзюбе в Госдуме

Тихонов: если Дзюба будет в Госдуме, то это будет издевательство над спортом

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг критике вероятный приход российского футболиста тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы в Госдуму, отметив, что спортсменам там нечего делать. Его слова приводит Legalbet.

«Если Дзюба будет в Госдуме, то это будет издевательство над спортом. Над ним вся страна смеялась. Если приходить в Госдуму, то надо хоть что-то делать, хоть что-то решать. 20 лет сидят, [олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана] Журова там уже состарилась», — заявил он.

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче РПЛ, опередив по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Футболист забивал в РПЛ, Кубке России, Суперкубке России, Евро, чемпионате мира, Лиге наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента.

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».

Ранее агент Дзюбы высказался о слухах про конфликт форварда с игроками «Акрона».