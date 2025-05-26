«Собери трафик»: агент Дзюбы высказался о слухах про конфликт форварда с игроками «Акрона»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба не конфликтовал ни с кем в команде, информация об этом является чушью. Об этом заявил представитель футболиста Леонид Гольдман в комментарии «Матч ТВ».

«Сезон закончился два дня назад, а операция под названием «собери трафик на Дзюбе» уже вновь стартовала — ничего нового. Информация, целенаправленно вброшенная в одном малоизвестном Telegram‑канале, не имеет ничего общего с действительностью. Никакого конфликта у Артема ни с (главным тренером «Акрона» Зауром) Тедеевым, ни с коллективом нет», — заявил он.

До этого в Telegram‑канале «ЭкСпорт Клипина» появилась информация, что Дзюба в перерыве матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом» (1:4) поругался с одноклубниками, заявив, что что его партнеры ничего не умеют и он один в поле воин». Указано также, что после замены он не пожал руку тренеру и уехал со стадиона, не дождавшись команду.

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче РПЛ, опередив по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Футболист забивал в РПЛ, Кубке России, Суперкубке России, Евро, чемпионате мира, Лиге наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента.

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».

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