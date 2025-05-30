«Долгое время не мог понять»: Осинькин о скандальной отставке из «Крыльев Советов»

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин признался, что не понимает, почему руководство клуба не сделало ему предложения по новому контракту. Его слова приводит Sport24.

«Думаю, суть в том, что настала пора каждому идти отдельной дорогой. Сейчас полоскать эту тему нет смысла. Всегда бывает, что на каком-то этапе наступает недостаточное взаимопонимание. Здесь, видимо, оно было. Хотя даже я долгое время не мог понять — почему? Могу только догадываться. Но толком не понял», — заявил он.

Официально об отставке Осинькина было объявлено 27 мая.

По информации Telegram-канала «Mash на спорте», об увольнении специалисту сообщили 26 мая. Причин для разрыва трудового соглашения две: руководство команды осталось недовольно результатами, которые клуб показал по ходу сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), и высокая зарплата тренера. Сообщается, что Осинькин получал в восемь миллионов рублей в месяц, такие расходы сопоставимы с тратами клубов из топ-5 национального первенства.

По мнению руководства клуба, при таких расходах клуб должен был быть выше в турнирной таблице, а «Крылья Советов» по итогам сезона РПЛ оказались на десятой строчке, набрав за 30 туров 31 балл.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался об уволенном Осинькине.