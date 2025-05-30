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«Долгое время не мог понять»: Осинькин о скандальной отставке из «Крыльев Советов»

Экс-тренер «Крыльев Советов» Осинькин не понял свое увольнение из клуба
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин признался, что не понимает, почему руководство клуба не сделало ему предложения по новому контракту. Его слова приводит Sport24.

«Думаю, суть в том, что настала пора каждому идти отдельной дорогой. Сейчас полоскать эту тему нет смысла. Всегда бывает, что на каком-то этапе наступает недостаточное взаимопонимание. Здесь, видимо, оно было. Хотя даже я долгое время не мог понять — почему? Могу только догадываться. Но толком не понял», — заявил он.

Официально об отставке Осинькина было объявлено 27 мая.

По информации Telegram-канала «Mash на спорте», об увольнении специалисту сообщили 26 мая. Причин для разрыва трудового соглашения две: руководство команды осталось недовольно результатами, которые клуб показал по ходу сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), и высокая зарплата тренера. Сообщается, что Осинькин получал в восемь миллионов рублей в месяц, такие расходы сопоставимы с тратами клубов из топ-5 национального первенства.

По мнению руководства клуба, при таких расходах клуб должен был быть выше в турнирной таблице, а «Крылья Советов» по итогам сезона РПЛ оказались на десятой строчке, набрав за 30 туров 31 балл.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался об уволенном Осинькине.

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