Клуб РПЛ избавился от тренера из-за большой зарплаты

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин покинул свой пост. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации источника, об увольнении специалисту сообщили 26 мая. Причин для разрыва трудового соглашения две: руководство команды осталось недовольно результатами, которые клуб показал по ходу сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), и высокая зарплата тренера. Сообщается, что Осинькин получал в восемь миллионов рублей в месяц, такие расходы сопоставимы с тратами клубов из топ-5 национального первенства.

По мнению руководства клуба, при таких расходах клуб должен был быть выше в турнирной таблице, а «Крылья Советов» по итогам сезона РПЛ оказались на десятой строчке, набрав за 30 туров 31 балл.

Источник также указывает, что клуб хотел уволить Осинькина еще полгода назад, однако препятствием для этого послужил пункт контракта, согласно которому в результате его расторжения клуб должен был выплатить специалисту отступные в размере десяти месячных зарплат. В связи с этим специалист покинул пост только после завершения сезона.

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