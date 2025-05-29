«Расстаемся с грустью»: губернатор Самарской области об уволенном тренере клуба РПЛ

Губернатор Федорищев об Осинькине: расстаемся с грустью и со взаимным уважением

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поблагодарил Игоря Оскинькина за работу на посту главного тренера «Крыльев Советов» и вручил ему знак «За заслуги перед Самарской областью». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Наступил момент перемен. Сотрудничество «Крыльев Советов» и Игоря Витальевича завершено. Уверен, клуб и регион остаются для него родным домом, где его ценят. Навсегда в сердце Самарской области. Поблагодарил Игоря Витальевича. Обнялись, пожали руки. Расстаемся с грустью и со взаимным уважением», — написал Федорищев.

Официально об отставке Осинькина было объявлено 27 мая.

По информации Telegram-канала «Mash на спорте», об увольнении специалисту сообщили 26 мая. Причин для разрыва трудового соглашения две: руководство команды осталось недовольно результатами, которые клуб показал по ходу сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), и высокая зарплата тренера. Сообщается, что Осинькин получал в восемь миллионов рублей в месяц, такие расходы сопоставимы с тратами клубов из топ-5 национального первенства.

По мнению руководства клуба, при таких расходах клуб должен был быть выше в турнирной таблице, а «Крылья Советов» по итогам сезона РПЛ оказались на десятой строчке, набрав за 30 туров 31 балл.

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