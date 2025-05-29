Бразилец из «Зенита» назвал уровень чемпионата России высоким

Бразильский вингер «Зенита» Луис Энрике заявил об отличном уровне Российской премьер-лиги (РПЛ), отметив высокую конкурентность. Его слова приводит Sport24.

«Уровень российского футбола высок, потому что у нас есть и другие команды, как «Краснодар», «Динамо», ЦСКА, которые очень конкурентоспособны. Они тоже борются за титул и являются очень большими командами. Так что считаю, уровень чемпионата России — отличный», — заявил он.

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле разгромил грозненский «Ахмат» — 3:0.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграет с «Ростовом».

Энрике перешел в петербургский клуб зимой 2025 года. 16 марта он дебютировал за «Зенит» в матче 21-го тура чемпионата России против московского «Спартака», выйдя в стартовом составе. В этом же матче он оформил дебютный гол.

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