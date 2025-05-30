Российская фигуристка призвала хейтеров высказать все претензии ей в лицо

Главная танцевальная пара Санкт-Петербурга, трехкратные призеры этапов Гран-при России Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали в интервью «Газете.Ru», почему спокойно относятся к противоречивым отзывам на свой произвольный танец «Гамлет»: часть зрителей осталась в восторге, а другая не поняла постановку.

Миронова призвала недовольных высказать свои претензии ей в лицо.

«Бывает, что читаю комментарии, слушаю подкасты, но чувствительно к этому не отношусь, — сказала фигуристка. — Если на программу есть совершенно разные отзывы, значит, она чего-то стоит. Близко к сердцу это все не подпускаю. Если кто-то хочет навредить нам нелестными комментариями, пусть придет и скажет в лицо. С лестными в целом та же схема».

Устенко заявил, что вообще не читает комментарии в интернете.

«Очень редко бывает настроение, когда интересно посмотреть, что люди пишут про танцы. В основном опираюсь на мнения другого рода», — отметил фигурист.

Миронова предположила, что в танцах на льду можно встретиться с негативными эмоциями любителей фигурного катания даже чаще, чем в одиночных видах — мужском и женском катании.

«Сталкивались ли мы с откровенным хейтом? Мне кажется, в танцах этого даже больше в каком-то смысле», — отметил Устенко.

«Я лично с хейтерами не сталкивалась, но была бы рада с ними пообщаться», — заявила Миронова.

Ранее российские фигуристы заявили, что стажировка в США дала им хороший толчок.