Российские фигуристы: стажировка в США дала нам хороший толчок

Главная танцевальная пара Санкт-Петербурга, трехкратные призеры этапов Гран-при России Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали в интервью «Газете.Ru», как стажировка в США у знаменитого тренера Игоря Шпильбанда помогла им достичь ощутимого прогресса.

«Мы стали намного стабильнее, — сказала Миронова. — Это можно увидеть по уровням: количество срывов за этот сезон было минимальным, это очень хорошо. По моим ощущениям — стала увереннее себя чувствовать на публике, катание изменилось».

Устенко отметил, что техника пары стала правильнее, что повлекло за собой повышение второй оценки — за презентацию программы.

Фигуристы признали, что большую роль в этих улучшениях сыграли именно сборы в США с Игорем Шпильбандом.

«Стажировка в США дала нам хороший толчок, мы получили свежий взгляд от опытного специалиста и его тренерского штаба, узнали, что нравится, а что не нравится, что хорошо, а что плохо», — сказала Миронова.

Фигуристка отметила, что самого большого прогресса по итогам работы со Шпильбандом они достигли во второй оценке — за компоненты: мастерство катания, переходы между элементами, артистизм, композицию программы и интерпретацию музыки.

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