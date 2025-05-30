Российские фигуристы рассказали, как пережили самое обидное падение

Главная танцевальная пара Санкт-Петербурга, трехкратные призеры этапов Гран-при России Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали в интервью «Газете.Ru», как пережили свою самую досадную ошибку в сезоне-2024/25, — падение в самом конце произвольного танца в финале Гран-при России.

Миронова и Устенко шли третьими после ритм-танца и имели хорошие шансы на медаль, но из-за досадного падения оказались на четвертом месте.

«Может быть, в какой-то части для нас это поучительный момент, — сказала Миронова. — Хорошо, что это случилось тут, на финале Гран-при. На чемпионате России мы отобрались в сборную, защитили свое место. А то, что случилось на финале, будет для нас напоминанием о том, что жизнь непредсказуема и не стоит расслабляться до самого конца».

Фигуристка отметила, что тренеры с пониманием отнеслись к этой ситуации и оказали им всестороннюю поддержку.

Устенко добавил, что из-за этого падения в финале Гран-при оценил бы их сезон на пять баллов из 10-ти.

Ранее российские фигуристы обратились к психологу.