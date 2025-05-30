Российские фигуристы обратились к психологу

Фигуристы Миронова и Устенко рассказали, что им очень помог психолог

Главная танцевальная пара Санкт-Петербурга, трехкратные призеры этапов Гран-при России Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали в интервью «Газете.Ru», как работа с психологом помогла им справиться с волнением на соревнованиях.

«Мы активно занимаемся с психологом Татьяной Свидловой. Волнение является тем инструментом, с которым мы работаем. Выступать стало спокойнее, сейчас волнение скорее помогает, чем мешает», — рассказала Миронова.

«Активно вдвоем мы начали работать с прошлого сезона, в этом уже плотнее», — отметил Устенко.

Миронова подчеркнула, что после консультаций с психологом заметила большие изменения в своих ощущениях, а также в совместной работе с партнером.

«Если сравнить периоды, когда мы не готовились с психологом и когда готовились, могу сказать, что это очень важно. Не используя психологию, ты не знаешь, какую тьму тебе еще предстоит осветить. Когда ты ее немножко освещаешь, понимаешь, насколько это огромное поле и что перед тобой есть. Я с большим интересом наблюдаю за изменениями в себе и в паре благодаря нашей работе», — рассказала фигуристка.

Спортсмены отметили, что получили большое удовольствие от прошедшего сезона. Миронова подчеркнула, что они начали чувствовать себя по-другому и выглядеть по-другому, что позволило получать более высокие оценки от судей.

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