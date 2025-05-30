На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Российские фигуристы обратились к психологу

Фигуристы Миронова и Устенко рассказали, что им очень помог психолог
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Главная танцевальная пара Санкт-Петербурга, трехкратные призеры этапов Гран-при России Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали в интервью «Газете.Ru», как работа с психологом помогла им справиться с волнением на соревнованиях.

«Мы активно занимаемся с психологом Татьяной Свидловой. Волнение является тем инструментом, с которым мы работаем. Выступать стало спокойнее, сейчас волнение скорее помогает, чем мешает», — рассказала Миронова.

«Активно вдвоем мы начали работать с прошлого сезона, в этом уже плотнее», — отметил Устенко.

Миронова подчеркнула, что после консультаций с психологом заметила большие изменения в своих ощущениях, а также в совместной работе с партнером.

«Если сравнить периоды, когда мы не готовились с психологом и когда готовились, могу сказать, что это очень важно. Не используя психологию, ты не знаешь, какую тьму тебе еще предстоит осветить. Когда ты ее немножко освещаешь, понимаешь, насколько это огромное поле и что перед тобой есть. Я с большим интересом наблюдаю за изменениями в себе и в паре благодаря нашей работе», — рассказала фигуристка.

Спортсмены отметили, что получили большое удовольствие от прошедшего сезона. Миронова подчеркнула, что они начали чувствовать себя по-другому и выглядеть по-другому, что позволило получать более высокие оценки от судей.

Ранее украинская фигуристка выступила против участия Загитовой и Щербаковой в международном шоу.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами