Украинская фигуристка выступила против участия Загитовой и Щербаковой в японском шоу

Украинская фигуристка Анастасия Архипова разочарована тем, что российские фигуристки Анна Щербакова и Алина Загитова выступят в японском шоу Fantasy on Ice, передает Tribuna.

«С 2022-го я три года подряд участвовала в Fantasy on Ice. Япония всегда была страной, где я чувствовала, что Украину поддерживают. В этом году я испытываю большое разочарование. Организаторы пригласили на шоу двух российских спортсменов», — сказала Архипова.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам, которые не выступали на турнирах организации с 2022 года, принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Для того, чтобы отобраться на Олимпиаду, спортсменам будет необходимо подтвердить квоты на квалификационном турнире, который пройдет в сентябре 2025 года в Пекине. ISU одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой.

Ранее российским фигуристам отказали в тренировках в США.