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Четырехкратный олимпийский чемпион пожаловался на размер пенсии в России

Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов заявил, что на пенсию сложно выжить
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Антон Сакерин/СБР/РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов пожаловался на размер пенсии в России. Своим мнением он поделился с изданием Sport24.

«Я бы хотел задать вопрос: что вообще за пенсии у нас? С такими суммами не то что жить, а выжить сложно. Мы все время что-то выдумываем, а как пенсионерам жить?» — сказал спортсмен.

Тихонов добавил, что в России на пенсию хорошо могут жить только депутаты.

21 мая ведущий Сергей Мардан предложил отменить пенсии для граждан России, которые не имеют детей. По его словам, подобные меры являются единственным способом повлиять на демографическую ситуацию в стране.

В этот же день депутат Госдумы Нина Останина резко раскритиковала предложение Мардана лишать пенсий граждан, не имеющих детей, для борьбы с бездетностью. Она назвала эту инициативу аморальной и противоречащей Конституции РФ.

Ранее российский миллиардер предложил отменить пенсии россиянам, родившимся после 1995 года.

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