Российский политик предложил отменить пенсии всем, кто родился после 1995 года

Российский политик и общественный деятель Константин Малофеев предложил отменить будущие пенсии по старости для граждан РФ, которым сейчас около 30 лет или меньше. О соответствующей инициативе он рассказал в ходе интервью, текст которого опубликован в его Telegram-канале.

«Почему бы не объявить, что пенсионные взносы в Социальный фонд прекратят собирать через 10 лет, а граждан, например, начиная с 1995 года рождения, не ждет государственная пенсия вообще? Уже собранные с их зарплаты пенсионные поборы будут перечислены им назад», — сказал Малофеев.

По мнению политика, такой шаг стимулировал бы молодых людей рожать детей, которые будут заботиться о них в старости.

Общественный деятель обратил внимание, что в царской России пенсии платили лишь ограниченному кругу лиц. Но после революции произошло всеобщее уравнивание в правах, а впоследствии изменилась и демографическая ситуация. Речь идет о сокращении числа детей, которое приходится на одну женщину, до 1,4.

«Нехватку детей советское государство компенсировало всеобщей пенсией», — подчеркнул Малофеев.

В годы СССР и после его распада граждан агитировали жить сначала ради комсомольской стройки, а затем ради себя. В результате это привело к тому, что «нынешние пенсионеры не имеют детей», уверен политик. При этом он отметил, что было бы нечестно отменять пенсии прямо сейчас, так как представители старшего поколения уже не могут ничего сделать со своей малодетностью.

Ранее в Государственной думе РФ рассказали, что в KPI глав российских регионов войдет показатель рождаемости.