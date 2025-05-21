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Журналист предложил лишить бездетных россиян пенсий

Журналист Мардан: для бездетных россиян нужно отменить пенсии
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Ведущий программы «Соловьев Live» Сергей Мардан предложил отменить пенсии для граждан России, которые не имеют детей. Об этом журналист заявил в эфире своей авторской передачи.

«Единственное, что я раз за разом предлагаю в эфирах «Соловьев Live», давайте отменим <...> пенсии. Вот нарожал себе, воспитал детей — значит, будет тебе что в старости есть. Нет — сдохнешь», — сказал журналист.

Мардан добавил, что подобные меры являются единственным способом повлиять на демографическую ситуацию в России. По его словам, нынешние методы стимулирования рождаемости якобы не дают эффекта, в связи с чем требуют радикального пересмотра.

Телеведущая Ксения Собчак уже выступила против идеи Мардана об увеличении демографии с помощью отмены пенсий. Она напомнила, что не всем по медицинским причинам дано рожать. Также она считает, что не у всех получится воспитать нормально детей, если они у них появятся.

Ранее ВЦИОМ назвал тренды, влияющие на демографию в России.

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